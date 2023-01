W komunikacji dla mediów CSIRT NASK zwraca uwagę na fałszywe SMS-y sugerujące, że odbiorca powinien zalogować się do banku, aby odebrać przelew pieniędzy. To oczywiście oszustwo prowadzące do utraty środków z konta bankowego, podobnie jak popularne wiadomości SMS o nieopłaconej energii elektrycznej. Atakujący bazują na wywoływaniu emocji - sugerując łatwą możliwość odebrania kilkusetzłotowego przelewu, zachęcają mniej rozważnych do podawania swoich danych.