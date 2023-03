Uwaga na SMS: "ktoś wysłał 500 zł na twój numer"

O problemie ostrzega na Twitterze CSIRT KNF podając, że oszuści próbują w ten sposób zdobyć login i hasło do bankowości elektronicznej ofiary , a potem oczywiście podjąć próbę kradzieży pieniędzy z jej konta. Wszystko zaczyna się od wspomnianej wiadomości SMS z linkiem, który ma umożliwiać rzekomy odbiór pieniędzy "wysłanych na dany numer". Kwota 500 złotych zapewne nie jest jedyną, na jaką można trafić.

Jeśli po otrzymaniu SMS-a dana osoba nie zorientuje się, że to przekręt, klikając link trafi na spreparowaną bramkę szybkich płatności, gdzie zostanie poproszona o "zalogowanie" się do swojego banku. Dane logowania zostaną w ten sposób przekazane wprost oszustom, którzy w tle sami podejmą próbę logowania na faktyczne konto w banku. Będąc tak daleko ofiara zapewne będzie również skłonna bez zastanowienia przepisać do formularza kody SMS wysyłane przez zabezpieczenia bankowe podczas logowania.