Windows 11 23H2 na horyzoncie. Microsoft zapowiada wydanie na 2023 rok

O planach udostępnienia pierwszych kompilacji 23H2 Windowsa 11 przez Microsoft informuje serwis Windows Latest . Ostrzeżenie o nowych, niestabilnych wydaniach na kanale Dev w programie Insider pojawiło się w e-mailach rozesłanych do testerów. Aktualizacja 23H2 to wydanie Windowsa 11, którego premiera przewidywana jest na połowę przyszłego roku.

Microsoft jak dotąd nie zdradził konkretnego terminu, kiedy tegoroczna aktualizacja funkcji Windowsa 11 miałaby trafić do komputerów. Wydanie spodziewane jest w połowie roku, czyli mniej więcej za miesiąc, ale nie jest to jednoznaczne z szybkim wdrożeniem u wielu użytkowników. Windows 11 jako taki zaskakująco powoli trafia do kolejnych komputerów, przez co w praktyce aktualizacja dotyczy tylko niewielkiej grupy osób spośród wszystkich użytkowników Windowsa 10/11.