Windows 11 i nowy menedżer zadań, czyli ciemny motyw i efekt Mica

Nowy menedżer zadań pojawi się w Windowsie 11 najpewniej wraz z aktualizacją Sun Valley 2, która planowana jest na lato. Będzie to jedyna tegoroczna aktualizacja funkcji systemu, co tylko teoretycznie stanowi odmianę względem Windowsa 10. W ostatnich latach w praktyce Dziesiątka również była aktualizowana raz do do roku - na jesień w systemie pojawiały się tylko drobiazgi, technicznie zresztą dostępne w systemie wcześniej, a jedynie ukryte. Szczegóły wyjaśnialiśmy swego czasu w odrębnej publikacji.