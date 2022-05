Windows 11: "Odtwarzacz" coraz lepszym następcą Windows Media Playera

Jak zwrócił uwagę serwis Windows Latest, Odtwarzacz multimedialny zaktualizowany do wersji 11.2203.30.0 oferuje dwie nowe, istotne opcje. Pierwsza to możliwość zarządzania biblioteką muzyczną. To najważniejsza wiadomość dla fanów lokalnego odtwarzania muzyki z dysku, którzy stronią od wykorzystania serwisów streamingowych. Wystarczy wskazać folder, w którym zapisane są utwory, by móc później wygodnie przeglądać albumy czy playlisty.