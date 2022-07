Windows 11: jak zmienić język?

Windows 11 to najnowsza odsłona systemu operacyjnego Microsoftu. Oprogramowanie zyskuje na popularności i co najważniejsze, zyskuje też w oczach użytkowników. W trakcie użytkowania może się zdarzyć, że nabyty sprzęt (notebook lub komputer stacjonarny) posiada system operacyjny w innej wersji językowej niż oczekujemy, np. sprzęt kupiony poza granicami Polski.

Nie jesteśmy skazani na pracę w systemie w języku wybranym przez producenta. Możemy to łatwo zmienić, wystarczy doinstalować pakiet językowy. Oto, jak to zrobić w systemie Windows 11.

Pierwsze kroki kierujemy do menu START a w nim wybieramy Ustawienia . W kolejnym kroku wybieramy z listy po lewej Czas i język .

Na kolejnym ekranie klikamy w sekcję Język i region . W końcu trafiamy do miejsca, w którym będziemy mogli dodać odpowiedni pakiet językowy. W opcji Preferowane języki klikamy Dodaj język .

Jak widać, cały proces nie zajmuje dużo czasu i jest dość łatwy do wykonania. Warto go poznać na tyle, aby móc przeprowadzić instalację pakietu językowego, kiedy Windows 11 "mówi do nas" w innym języku niż Polski.