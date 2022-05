Windows 11: jak pobrać mapy offline?

Windows 11 posiada wbudowaną aplikację Mapy. Domyślnie Mapy do poprawnego działania wymagają połączenia z internetem. Zazwyczaj nie jest to problemem. Niestety, awaria u dostawcy albo co częstsze - lokalizacja bez zasięgu - mogą być nie lada problemami przy planowaniu podróży. Rozwiązaniem może być pobranie mapy wybranego kraju lub obszaru na dysk, co jest możliwe właśnie w Windows 11.