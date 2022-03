Władza traci kontrolę? Policja w Moskwie sprawdza telefony obywateli

Przypomnijmy. Prezydent Władimir Putin zatwierdził niedawno dokument, który wprowadza na terenie kraju drakońskie (nawet do 15 lat więzienia) kary za rozpowszechnianie rzekomych "fake newsów" o działaniach wojsk rosyjskich w Ukrainie. Nowe przepisy obejmują również Internet. Jakby tego było mało, regulator Roskomnadzor zablokował w Rosji Facebooka i Twittera, co dodatkowo utrudnia obywatelom dostęp do informacji o tym, co dzieje się na Ukrainie.