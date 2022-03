Rosja zablokowała Zello. Kreml obawia się fali protestów?

4 marca Roskomnadzor na podstawie decyzji wysłał do administracji amerykańskiego zasobu internetowego Zello prośbę o zaprzestanie wysyłania użytkownikom wiadomości zawierających nieprawdziwe informacje o przebiegu operacji specjalnej Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy – jak można przeczytać w oświadczeniu Roskomnadzor, cytowanym przez ZDNet.

Zello nie zareagowało na żądania rosyjskiego regulatora, dlatego Roskomnadzor zdecydował się na ograniczenie dostępu do aplikacji na terenie Rosji. W ten sposób komunikator dołączył do innych platform społecznościowych, w tym Facebooka i Twittera, które blokuje Rosja. Władze odcinają dostęp do nich, bo nie chcą, aby obywatele dowiedzieli się, jaka jest prawda na temat "operacji specjalnej" w Ukrainie. Kreml godzi się wyłącznie na rozpowszechnianie oficjalnej narracji, tworzonej przez administrację Putina, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.