To ogromne zagrożenie w sieci. Wykorzystują popularny format plików

Cyberprzestępcy systematycznie szukają sposobów, dzięki którym mogą zwiększyć zasięgi swoich kampanii. Nie dziwią w związku z tym ataki na sektor bankowy i towarzyszące mu usługi internetowe. W przypadku opisywanym przez Check Point zostało to połączone z wykorzystaniem plików w bardzo popularnym formacie PDF , z którego na co dzień korzysta praktycznie każdy.

W efekcie, w kwietniu kampania spamowa ze złośliwymi plikami PDF zawierającymi trojana bankowego Qbot okazała się jednym z największych zagrożeń w sieci pod względem zasięgów. Wiadomości e-mail zostały odpowiednio spreparowane i napisane w kilku językach, co też przekłada się na większą liczbę potencjalnych ofiar. Przypomnijmy, że sam Qbot ma na celu przechwytywać dane wykorzystywane przez użytkownika do logowania się do bankowości i naciśnięcia na klawiaturze.