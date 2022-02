Zablokowane konto w banku? To kolejne oszustwo

Jest to rzecz jasna jawne oszustwo. Pod komunikatem umieszczono odnośnik, który rzekomo ma prowadzić do strony umożliwiającej odzyskanie kontroli nad kontem bankowym. Trzeba przyznać, że oszuści się napracowali i ich serwis wygląda nie najgorzej. I dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś się nabierze i wpisze dane logowania do konta bankowego w formularzu, co stworzy oszustom pole do manewru, by wyczyścić konto ofiary.