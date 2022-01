Chciał zainwestować w kryptowaluty. Stracił 120 tys. złotych

Oszuści są w stanie bardzo mocno się napracować, żeby dobrać się do czyichś pieniędzy. Przekonał się o tym mieszkaniec Zielonej Góry, który stracił 120 tysięcy złotych. Chciał zainwestować pieniądze w kryptowaluty. Do transakcji zachęciła go znajoma poznana kilka miesięcy wcześniej.