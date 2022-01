Zablokowane procesory Alder Lake. Te też podkręcają się całkiem dobrze

Nie jest to nowa sztuczka, ale wcześniej wiązała się koniecznością wyłączenia niektórych funkcji procesorów, a teraz tego nie wymaga. Zegar bazowy jest stały i wynosi 100 MHz, a taktowanie, jakie znamy jest najprościej pisząc skutkiem mnożników, które są odblokowane w procesorach serii K. Jeśli więc podwyższymy taktowanie bazowe, przy stałych mnożnikach to wciąż możemy liczyć na progres.

Minusem jest jednak konieczność zgrania taktowania modułów pamięci z zegarem procesora. Wracając do wyników to Niemcowi udało się podkręcić Core i5-12400 do aż do 5,2 GHz na wszystkich sześciu rdzeniach. Standardowo ten procesor może dojść maksymalnie do 4 GHz na sześciu rdzeniach, więc progres jest znaczący i przekłada się na o 33 proc. wyższą wydajność.