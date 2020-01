Top 10 aplikacji lat 2010 - 2019. Tinder i Netflix opłacane chętniej niż Spotify i YouTube

Udostępnij:

Początek nowego roku to idealny czas, by podsumować minione miesiące i lata, także w świecie aplikacji. Tematem jednego z zestawień, które trafiło do sieci jeszcze w ubiegłym miesiącu, stały się najchętniej pobierane i opłacane aplikacje z ostatnich 10 lat.

Twórcy platformy App Annie stworzyli rankingi, w których prezentują między innymi najchętniej pobierane aplikacje mobilne lat 2010 - 2019 oraz analizują wydatki użytkowników związane z korzystaniem. Aplikacje należące do Facebooka zdominowały jedno z podiów. Analitycy wzięli pod uwagę zarówno platformę Android, jak i iOS, choć warto zaznaczyć, że źródłem wyników z pierwszych dwóch lat jest tylko App Store.

Top 10 mobilnych aplikacji lat 2010 - 2019

Pierwsza dziesiątka najczęściej pobieranych aplikacji mobilnych na świecie minionych 10 lat raczej nie powinna dziwić. 5 topowych aplikacji to Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram i Snapchat. W drugiej piątce znalazł się Skype (jedyna aplikacja Microsoftu w tym zestawieniu), dwie chińskie aplikacje: TikTok i UC Browser, a na ostatnich dwóch miejscach – YouTube oraz Twitter.

Top 10 najczęściej pobieranych aplikacji lat 2010 - 2019, źródło: App Annie.

Nieco inaczej przedstawia się natomiast analiza wydatków, na które przez lata decydowali się użytkownicy. Dwie topowe pozycje zajmuje tu Netflix i Tinder, zaś na trzecim miejscu podium znalazła się aplikacja Pandora Music, w Polsce raczej mało znana. Spotify i YouTube znalazły się dopiero na siódmym i ósmym miejscu.

Top 10 aplikacji zbierających najwięcej wpłat od użytkowników w latach 2010 - 2019, źródło: App Annie.

Analitycy sprawdzili także, jaką popularnością cechują się mobilne gry. O tych zestawieniach możecie przeczytać w odrębnej publikacji w serwisie WP Gry.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie tematy i apliakcje były najpopularniejsze w 2019 roku na dobrychprogramach, zajrzyj do naszego podsumowania 2019 roku.