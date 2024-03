Czarna seria na północy Polski. Złodzieje zebrali wielkie żniwo

Spoofing telefoniczny to jedna z tych metod, które są stosowane przez cyberprzestępców powszechnie, a przy tym są wyjątkowo niebezpieczne. Polegają one na podszywaniu się przez przestępców pod kogo innego – pracowników banków, instytucji finansowych czy policjantów.

W opisywanym przez policję przykładzie przestępcy podszywali się pod pracowników banku. Pierwszy przypadek dotyczył 46-latka, który 25 marca 2024 r. zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Zadzwoniła do niego osoba, która poinformowała, że ktoś próbuje włamać się na jego konto i zaciągnąć pożyczkę. Dodał, że za chwilę miał z nim skontaktować się pracownik banku.

W celu "pomocy" polecił kobiecie zainstalowanie nieznanej aplikacji, która umożliwia zdalny dostęp do telefonu. Kobieta odstawała z banku uwierzytelniające SMS-y. Później poproszono ją o podanie kodów BLIK. Miały one pozwolić na przeniesienie środków na jej drugie konto. Finalnie oszuści wykradli 14,7 tys. zł.

Tego samego dnia dwa oszustwa odnotowali policjanci Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. 21-letni mieszkaniec Olsztyna otrzymał telefon od osoby, która podawała się za pracownika banku. Mężczyzna nie uznał tego za podejrzane, bo w telefonie wyświetlił mu się numer zapisany jako jego bank. W tej sytuacji oszust sugerował, że doszło do zaciągnięcia kredytu na dane mężczyzny, a część pracowników banku jest w zmowie z oszustami.

Z tego względu zalecił swojej ofierze nietypowe działanie – zaciągnięcie kredytu na swoje dane i jej natychmiastowe spłacenie. To miało zagwarantować, że nie będzie miał żadnych zobowiązań, a pozostałe kredyty będą anulowane. Mężczyzna zaciągnął kredyt na 40 tys. zł i oddał te pieniądze przestępcom za pośrednictwem kodów BLIK.

Oszukali co najmniej 300 osób. Policja ich wytropiła

Druga z osób, które zgłosiły się do olsztyńskiej policji, to 40-letni mężczyzna. Tu również wykorzystano metodę spoofingu – pierwszy odebrany przez niego telefon dotyczył faktu, że jego pieniądze są rzekomo zagrożone. Oszust po tych słowach rozłączył się. Niedługo potem do 40-latka zadzwonił fałszywy policjant z Warszawy, który potwierdził słowa poprzedniego rozmówcy. Jak stwierdził, trwa właśnie akcja wymierzona w nieuczciwych pracowników banku. W trakcie rozmowy oszust tak zmanipulował 40-latka, że ten zaciągnął kredyt i całą jego kwotę przekazał złodziejom.