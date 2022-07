Honda podatna na atak: niektóre auta można zdalnie otworzyć i odpalić

Zauważono jednak, że w niektórych Hondach system jest wadliwy - odpowiednia sekwencja komend wysłana do samochodu zmusi pojazd do akceptowania kodów, które były wykorzystywane wcześniej. Te wystarczy więc uprzednio odczytać, a po zresetowaniu komunikacji ponownie wysłać do pojazdu. Auto powinno się wówczas otworzyć i dać uruchomić.