Laptop Biznesowy Roku 2021: Wzornictwo, wydajność i luksus

Imperatory WP to święto całej branży technologicznej, które podkreśla wielkie znaczenie nowych technologii w codzienności. Kiedyś formuła wydarzenia zakładała, że to właśnie jury wybierze laureatów spośród wcześniej przygotowanych kategorii. Teraz to nie jury, ale nasi czytelnicy dokonują ostatecznych wyborów i decydują o tym, które dobrodziejstwa współczesnego świata zostaną szczególnie wyróżnione.