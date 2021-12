Laptop dla twórców, czyli nowy ASUS Vivobook Pro 16X OLED

Kiedy szukasz naprawdę mocnej maszyny do wymagających zadań, to szukasz laptopa z szybkim procesorem, mocną kartą graficzną i konkretną pamięcią. Nie ma kompromisów pod względem wydajności, ale też warto spojrzeć na przyjemność pracy na takim sprzęcie. Nowy Asus Vivobook dla profesjonalistów to wybór wart rozważenia, szczególnie że jego sztandarowa wersja opiera się na matrycy OLED. Najbardziej w tym sprzęcie docenią oni znaczne możliwości pracy z obrazem.

Cała seria laptopów Vivobook Pro jest stworzona z myślą o mobilnych twórcach treści mutimedialnych, czyli osobach, które potrzebują narzędzia pracy, które można w łatwy sposób przenosić i korzystać z niego w niekoniecznie biurowych warunkach. I to zadanie ASUS Vivobook Pro 16X OLED (N7600 PC) wykonuje w 100 procentach. Jest lekki, wydajny i ma niesamowity ekran OLED, tak istotny dla odwzorowania kolorów w pracach wspomnianych twórców, ale równie istotny dla tych, którzy korzystają z laptopa do innych zadań, a chcą zadbać o wzrok i komfort przy wielogodzinnym wpatrywaniu się w ekran.

To, co widać

Zacznijmy więc od wspomnianego ekranu. To panel OLED 4K+ 3840 x 2400 px o proporcjach 16:10, odświeżaniu 60 Hz. Dzięki gęstości pikseli, doskonałemu kontrastowi i żywym kolorom ten panel doskonale nadaje się do codziennego użytku i do kreatywnej pracy z kolorami. Laptop jest dostarczany z walidacją Pantone – jest więc bardzo dobrze skalibrowany, gotowy do pracy natychmiast po wyjęciu z pudełka.

Trochę więcej technicznych szczegółów? Proszę bardzo: jasność szczytowa do 550 cd/m2; współczynnik kontrastu 1 000 000:1, głębia kolorów do 1,07 mld, czas reakcji 0,2 ms; pełne pokrycie kolorów DCI-P3 i 133% sRGB, plus obsługa HDR. Do tego, jak to przy OLED-ach – bardzo szeroki kąt widzenia.

Źródło zdjęć: © materiały partnera ASUS Vivobook Pro 16X OLED N7600 PC

Wspomnijmy przy okazji omawiania ekranu o zdrowotnych zaletach tej matrycy. OLED emituje do 70 procent mniej niebieskiego światła niż standardowe wyświetlacze, a Vivobook Pro 16X ma certyfikaty TÜV Rheinland i SGS Eye Care, zapewniające o tym, że oczy przy pracy z tym urządzeniem będą się męczyły najmniej, jak to tylko możliwe.

To, czego nie widać

W opisywanym laptopie mamy procesor 11 generacji Intel ® Core ™ i5 11 300H. Nie jest to najmocniejszy układ dostępny na rynku, ale z pewnością wystarczający do codziennej pracy, a do tego pozwala utrzymać cenę komputera na przystępnym poziomie.

Wiadomo też, że w wielu zadaniach dużo istotniejsza niż sam procesor, jest karta graficzna. W przypadku tego Asusa jest to NVIDIA GeForce RTX 3050 z 4 GB pamięci.

Komputer ma 16 GB pamięci RAM – i ta ilość jest w pełni uzasadniona przy zadaniach, jakie przed nim stoją. Ma również dysk SSD 512GB i nie ma miejsca na nic dodatkowego, a więc dla tych, którzy potrzebują większej powierzchni, pozostaje wymiana fabrycznego SSD na większy.

Zawsze pod ręką

Vivobook Pro 16X to laptop o sporych rozmiarach, 360 na 260 mm. Waży 2 kilogramy, a dodając do tego ładowarkę o mocy 120 W, dostajemy sprzęt, który waży łącznie ok. 2,4 kg, co nie jest szczególnie obciążające przy transportowaniu go np. w plecaku.

Źródło zdjęć: © materiały partnera ASUS Vivobook Pro 16X OLED N7600 PC

Laptop jest wykonany głównie z aluminium i ma charakterystyczny dla Asusa wytłoczony logotyp na wypukłej płytce na pokrywie. Na uwagę zasługuje klawiatura w dwóch kolorach – ciemno- i jasno-szarym, z charakterystycznym, pomarańczowym klawiszem ESC i podświetlanym wzorem na klawiszu ENTER. Podświetlana jest oczywiście cała klawiatura, a użytkownik może regulować ją w trzech poziomach.

Panel dotykowy jest bardzo duży i wygodny, ale tutaj nowością jest dodanie Asus DialPad, czyli wirtualnego pokrętła, które aktywuje się na panelu dotykowym, przesuwając palcem od prawego górnego rogu. Domyślnie daje to kontrolę nad jasnością ekranu i głośnością dźwięku, ale prawdziwą moc tej funkcji docenią użytkownicy np. oprogramowania Adobe, czyli Photoshopa, After Effects i Premiere. Pozwala np. na płynne przybliżanie i oddalanie obiektów, dostosowywanie narzędzi czy ułatwia nawigowanie po osi czasu.

Porty? Poza standardowym wyjściem/wejściem audio i HDMI mamy dwa USB 2.0 i USB C 3.2. Jest jeszcze czytnik kart mikro SD, co jest niezbędne przy pracy twórczej z mediami.

Kamerka HD ma możliwość fizycznego jej przesłonięcia, co sprzyja prywatności, a zamontowane również nad ekranem dwa mikrofony to rozwiązanie, które z pewnością ułatwi komunikację online. A skoro o dźwięku mowa – swoje robią głośniki Harman-Kardon, szczególnie w połączeniu z ATS Audio Processing, dodatkowo wspomagającym jakość odtwarzania. Dodajmy do tego 96 Wh baterię, która pozwala na średnioobciążającą pracę przez ok. 7 godzin i mamy kompletny obraz tego sprzętu.

Podsumowanie

Asus Vivobook Pro 16X to sprzęt do ciężkiej codziennej pracy, dla użytkowników, którym nie wystarczają standardowe laptopy z zintegrowana kartą graficzną. Gotowi są zapłacić za porządny sprzęt, ale też dużo wymagają. Ten model Asusa kosztuje niecałe 6 tysięcy złotych, a obecnie można dodatkowo skorzystać z promocji na euro.com.pl, uzyskując za 1 zł roczny dostęp do usługi Microsoft 365, co dla profesjonalistów jest oprogramowaniem typu "must have" na dzisiejszym, wymagającym rynku (promocja trwa do 31.12.2021 r. do godz. 23:45 lub do wyczerpania puli produktów promocyjnych).