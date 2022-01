NAS, który przetrwa prawie wszystko. ioSafe przedstawia nowość

Jednym z producentów takich urządzeń jest ioSafe, który w grudniu ogłosił NAS-a 1520+. Jest to wyjątkowy ważący 29 kg twardziel, który może ochronić znajdujące się wewnątrz dyski przed temperaturą wynoszącą 843 stopni Celsjusza przez maksymalnie 30 minut (mierzone według normy ASTM E-119).

Woda też nie jest straszna, ponieważ, NAS jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo dyskom nawet przez 3 dni o ile zanurzenie nie przekracza 3 m. Firma oferuję też jako opcję zestaw montażowy umożliwiający przytwierdzenie urządzenia do podłoża, więc nikt niepowołany go ze sobą nie wyniesie.

Do NAS-a zmieścimy pięć dysków w formacie 3,5 cala, co daje nam możliwość ochrony 70 TB danych w przypadku zastosowania dysków o 14-terabajtowych lub 100 TB jeśli zastosujemy dysko o pojemności 2 TB każdy. Producent zapewnia też możliwość rozbudowy o dodatkowe 2 moduły zawierające łącznie 10 miejsc na HDD, co pozwoli maksymalnie przechowywać aż 300 TB danych.