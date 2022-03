Nie żyje współtwórca standardu Ethernet. David Boggs miał 71 lat

David Boggs rozpoczął w 1973 roku staż w firmie Xerox PARC, gdzie pracowano wówczas nad nowym rodzajem komputera osobistego. Docelowo na jego ścieżce poznawania firmy stanął Bob Metcalfe i to razem z nim w ciągu kolejnych dwóch lat zaprojektował pierwszą wersję Ethernetu, który miał służyć do przesyłania danych na niewielkie odległości. Informację o śmierci Davida Boggsa podał serwis The New York Times. Zmarł w szpitalu w Kaliforni na niewydolność serca.

Ethernet kojarzy się dziś powszechnie przede wszystkim z "tym kablem do internetu", ale ustalona z czasem specyfikacja przewodów i ich połączeń to nie wszystko. Ethernet to przede wszystkim standard komunikacji wykorzystywany w sieciach lokalnych - dzisiaj stosowany jako podstawa łączenia komputerów, drukarek, kamer IP i szeregu innych sprzętów.