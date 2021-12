Wzrok to najważniejszy zmysł człowieka. Jakiekolwiek problemy z nim związane wpływają na ogólny rozwój i poznawanie świata, dlatego tak istotne jest szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia, a czynnikiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii jest nowoczesny sprzęt, którego polskim placówkom brakuje.

Jubileuszowa 30. Orkiestra zabrzmi dla oddziałów okulistyki dziecięcej. Będzie to pierwsza zbiórka dedykowana dziecięcej okulistyce, jednak nie pierwsze działanie WOŚP związane z ratowaniem wzroku najmłodszych pacjentów. Fundacja od 20 lat prowadzi Program Zapobiegania i Leczenia Retinopatii Wcześniaków, w ramach którego przebadano blisko 262 tys. dzieci, a wzrok uratowano ponad 11 tys. wcześniaków.

W dniach od 6 do 11 grudnia odbędzie się stream charytatywny, który będzie uruchamiany codziennie we wczesnych godzinach porannych i potrwa przynajmniej do północy. Wśród zaproszonych gości znajdują się takie osobistości jak Piotr ‘Miniuwa’ Bronszkiewicz, Cyber Marian, Jarosław ‘pashaBiceps’ Jarząbkowski, Kinga Kujawska, Paweł ‘Leh’ Lehman, Wojciech ‘Łozo’ Łozowski, Robert Makłowicz, Paweł ‘Saju’ Pawełczak, Piotr ‘izak’ Skowyrski, Stanisław ‘Tips’ Wiertelak, Jakub ‘Smarte’ Woźniak, Damian ‘Nervarien’ Ziaja i wielu innych.