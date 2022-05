Unia Europejska planuje czytać nasze wiadomości przed wysłaniem

Teoretycznie, projekt polega na zmuszeniu dostawców infrastruktur komunikacyjnych do bezwzględnego egzekwowania swoich regulaminów oraz regulacji unijnych. Tych nowych oraz tych już obecnych. Dostawcy mają wykrywać nielegalne treści, a następnie zgłaszać je i usuwać. Na żądanie organów ścigania, aktywność wybranych użytkowników ma być możliwa do wglądu i monitorowania.

Ponadto, stosując figurę retoryczną "to ważne, ale", KE informuje że co prawda szyfrowanie end-to-end jest kluczowe dla prywatności i bezpieczeństwa, ale można je wykorzystać do nielegalnych zastosowań, toteż należy rozszerzyć skanowanie także na nie. Ponownie miałoby to być odpowiedzialnością "dostawców". To nieosiągalne. Musiałoby oznaczać ogólnokrajowy backdoor komunikacyjny (jak w Kazachstanie), delegalizację prywatnych kanałów komunikacji lub wbudowanie w systemy i aplikacje skanerów, operujących w trybie domniemania winy.