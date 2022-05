Unia Europejska uruchamia własną platformę społecznościową

Posiadanie przez Europę dedykowanego węzła sieci społecznościowej samo w sobie nie gwarantuje oczywiście korzystania z zalet decentralizacji ani nie zapewnia niezależności i bezstronności. Ale jest krokiem na drodze do niezależności od amerykańskich sieci, przede wszystkim Twittera. A to istotne. Wbrew temu, co stanowi popularny (i chybiony) argument "Twitter jest prywatną firmą i może robić, co chce", portal ten zdecydowanie nie jest niezależny od presji i klimatu politycznego związanego bezpośrednio z sytuacją w Stanach Zjednoczonych.