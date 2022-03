USA oskarża czterech rosyjskich hakerów. Mieli hakować krytyczną infrastrukturę

Jak podaje serwis The Hacker Way, powołując się na wpis amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, czterej obywatele Rosji to Pavel Aleksandrovich Akulov, Michail Mikhailovich Gavrilov, Marat Valeryevich Tiukov i Evgeny Viktorovich Gladkikh. Ze względu na brak umowy o ekstradycji między USA a Rosją, prawdopodobnie nie zostaną oni postawieni przed sądem w Stanach Zjednoczonych.