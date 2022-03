Mózgiem Lapsus$ może być 16-latek. Miał stać za atakami na Microsoft i Nvidia

Czterej naukowcy zajmujący się bezpieczeństwem cybernetycznym, którzy badają serię włamań do firm technologicznych, w tym Microsoftu, Ubisoftu i Nvidii, ustalili, że ataki przeprowadził 16-latek mieszkający w domu swojej matki w pobliżu Oksfordu w Anglii – podaje Bloomberg.

Microsoft, który sam potwierdził, że został zhakowany przez Lapsus$ , poinformował we wpisie na blogu, że grupa rozpoczęła "zakrojoną na szeroką skalę kampanię socjotechniczną i wymuszeniową przeciwko wielu organizacjom". Głównym modus operandi grupy jest włamywanie się do firm, kradzież danych i żądanie okupu.

Według badaczy grupa Lapsus$ nie dba o zabezpieczenia operacyjne , co umożliwia firmom zajmującym się cyberbezpieczeństwem zdobycie szczegółowych informacji na temat nastoletnich hakerów. Co więcej, konkurencyjni hakerzy mieli opublikować w sieci dane osobowe, w tym adres i informacje o rodzicach młodego cyberprzestępcy.

Reporterzy Bloomberga pod wskazanym adresem w pobliżu Uniwersytetu Oksfordzkiego rozmawiali przez domofon z kobietą, która podała się za matkę chłopca. Kobieta powiedziała, że nie wiedziała o zarzutach wobec jej syna ani o materiałach, które wyciekły. Odmówiła udzielenia jakichkolwiek komentarzy na temat swojego syna lub udostępnienia go do wywiadu i powiedziała, że sprawa ta należy do organów ścigania i że skontaktuje się z policją.