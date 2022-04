Microsoft udaremnia rosyjski cyberatak. Przejął siedem domen

Specjaliści z ThreatConnect już w 2016 roku podawali, że grupa Strontium najprawdopodobniej jest powiązana z rosyjskim wywiadem. W marcu donosiliśmy naszym czytelnikom o fałszywych wiadomościach wysyłanych z kont zhakowanych przez APT28. Eksperci są przekonani, że to właśnie oni są odpowiedzialni za większość działań hakerskich, które w ostatnich miesiącach można było zaobserwować w Ukrainie i państwach z nią graniczących.

Jak donosi Microsoft, w środę 6 kwietnia firma otrzymała orzeczenie sądowe upoważniające ją do przejęcia kontroli nad siedmioma domenami internetowymi, które dotychczas były wykorzystywane przez hakerów z APT28. Mając odpowiednie dostępy, możliwe było przekierowaliśmy ich do leja kontrolowanego przez Microsoft. To zaś pozwoliło ograniczyć ich wykorzystanie przez hakerów i umożliwiło powiadamianie ofiar o niebezpieczeństwie.