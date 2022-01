Wielkie Badanie Społeczności IT 2022. Poznaj realny przekrój branży

W zeszłorocznej edycji badania wzięło udział aż ponad 7 tysięcy członków społeczności IT w Polsce. Serwis ma jednak nadzieję, że w tym roku uda się pobić tę liczbę i dostarczyć jeszcze pełniejszy obraz polskiej branży IT, w stosunku do zeszłorocznego badania. Udział w ankiecie jest anonimowy.

To także świetna okazja do zapoznania się z najpopularniejszymi technologiami, jakie obecnie są wykorzystywane. Badanie obejmuje również narzędzia i frameworki. To zaś może ułatwić decyzję o tym, w jakim kierunku się rozwijać i z czego nabywać wiedzę, aby mieć szanse na awans w przyszłości, a przede wszystkim - by nie wypaść z rynku pracy.