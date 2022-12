Zdecydowana większość innowacji po pewnym czasie na stałe wpisuje się w standardy i dotyczy to wszystkich urządzeń elektronicznych. Przewagę mają w tej dziedzinie smartfony, ale nie można zapominać też o innych produktach – na przykład monitorach komputerowych. Technologia LCD używana przy produkcji takiego sprzętu nie jest młoda, ale na przestrzeni ostatnich lat została dopracowana tak bardzo, że dziś nie wyobrażamy sobie powrotu do urządzeń sprzed dekady. Tylko dlaczego? Jakie zmiany były dla rynku tak istotne, że stały się standardem? Oto odpowiedzi!

1. Częstotliwość odświeżania monitora

Częstotliwość odświeżania monitora to parametr, który mówi o tym, ile statycznych obrazów jest w stanie wyświetlić monitor w jednej sekundzie. 60Hz oznacza, że monitor wyświetla 60 klatek na sekundę, a 144Hz – 144. Pierwsze monitory LCD posiadały częstotliwość odświeżania rzędu 60Hz i było to standardem, dopóki producenci nie zauważyli, jak istotną rolę odgrywa wysoka częstotliwość w monitorach gamingowych. Wysoka częstotliwość odświeżania to wysoka płynność, a różnica między panelami 60 i 144Hz jest zauważalna natychmiast. Tyczy się to nie tylko gier komputerowych, ale też zwykłego, codziennego użytkowania komputera.

Świetnym przykładem dobrego monitora z częstotliwością odświeżania 240 Hz jest iiyama G-MASTER GB2790QSU-B1 Gold Phoenix, oferowana z 27-calową matrycą Fast IPS o rozdzielczości QHD (2560 x 1440 pikseli), fenomenalnym odwzorowaniu barw, 1-milisekundowym czasie reakcji i z FreeSync Premium, którą nabyć można już za 1999 zł. Jest też wersja 24,5-calowa (G-MASTER GB2590HSU-B1) o rozdzielczości Full HD za niecałe 1300 zł. To znakomite gamingowe monitory pełnymi garściami czerpiące z wysokiej częstotliwości odświeżania.

2. Matryca IPS i VA

Kiedyś w monitorach komputerowych instalowało się niemal wyłącznie niskiej jakości matryce TN, a te najbardziej wypasione, IPS (lub PLS), znajdowały zastosowanie w najdroższych modelach na rynku. Dziś sytuacja jest zgoła odmienna, ponieważ producenci stosują przede wszystkim wysokiej jakości matryce IPS i VA, które posiadają cały wachlarz zalet. IPS to szerokie kąty widzenia, wysoka częstotliwość odświeżania, świetne odwzorowanie kolorów, wyższy od TN kontrast i niski czas reakcji. VA to z kolei przede wszystkim najwyższy kontrast, wysoka częstotliwość odświeżania, szersze niż w TN kąty widzenia i nawet zakrzywiona matryca znajdująca zastosowanie w monitorach ultrapanoramicznych.

Na rynku znajdziemy mnóstwo monitorów z matrycami IPS i VA. Warto zainteresować się choćby niedrogim modelem iiyama G-Master G2740HSU Black Hawk z 24-calową matrycą IPS o 75-hercowym odświeżaniu i 1 ms czasie reakcji lub jeszcze tańszym G-Master G2450HSU-B1 o tych samych parametrach, ale z matrycą VA. Model z IPS polecamy tym użytkownikom, którzy chcą zyskać uniwersalny monitor do domowych zastosowań i gier, a ten z matrycą VA osobom, które uwielbiają spędzać czas na oglądaniu filmów i rozrywce elektronicznej.

3. Technologia synchronizacji adaptacyjnej

Technologia synchronizacji adaptacyjnej to odpowiedź producentów na wymagania graczy z całego świata. Funkcja ta wyraźnie wpływa na komfort użytkowania monitora w grach wideo, bo za jej pomocą do minimum niwelowany jest efekt rozrywania obrazu, znany wszystkim graczom, którzy mieli kiedyś styczność ze starszymi monitorami. Znamy ją przede wszystkim pod nazwami FreeSync i G-SYNC (Compatible). Jest ona odpowiedzialna za synchronizację częstotliwości odświeżania monitora z kartą graficzną i w przeciwieństwie do starej technologii V-Sync, wymusza niejako, by to monitor dostosował się do karty graficznej, a nie na odwrót. Jeśli karta graficzna wyświetla 50 klatek na sekundę, odświeżanie monitora wynosi 50 Hz, pomimo tego, że natywnie oferuje on wyższą częstotliwość bazową, np. 60 czy nawet 240 Hz.

Świetnym monitorem ze wsparciem FreeSync jest iiyama G-Master G2770HSU-B1, czyli 27-calowa jednostka z matrycą IPS o rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania aż 165Hz. Na jej pokładzie znajdziemy FreeSync w wersji Premium, a zatem technologię okraszoną dodatkowo funkcją LFC (kompensacja spadków płynności przy niskich częstotliwościach), która działa zarówno na kartach graficznych AMD Radeon, jak i NVIDIA GeForce (wspieranych). Jeśli lubisz grać w gry, FreeSync lub G-SYNC Compatible będą dla ciebie idealne!

4. Tryb stroboskopowy

Tryb stroboskopowy to relatywnie nowa funkcja w monitorach LCD. Znana jest pod wieloma nazwami (BFI, MBR itp.), ale wszystkie pełnią identyczną rolę. Jak działa? Otóż, jeśli matryca nie jest gotowa do wyświetlenia pełnej ramki obrazowej, sterownik wyłącza podświetlenie LED, by nie docierała ona do naszych oczu, a następnie włącza je ponownie, kiedy matryca takową wyświetla. Przejścia takiego gołym okiem nie widać, ponieważ dzieje się to kilkadziesiąt, a w pewnych przypadkach nawet kilkaset razy w ciągu jednej sekundy, ale efekt widoczny jest już po chwili obcowania z monitorem wspierającym tę technologię.

Dobrze działający tryb stroboskopowy powoduje brak jakichkolwiek artefaktów związanych z czasem reakcji matrycy. Żadnych powidoków, rozmycia i tym podobnych rzeczy. Obraz w ruchu staje się wówczas krystalicznie czysty i ostry jak brzytwa, a czegoś takiego w monitorach LCD bez wsparcia opisywanego trybu nie znajdziemy.

Znakomitym przykładem dobrze działającego trybu stroboskopowego jest monitor iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 Red Eagle, gdzie możemy wykorzystać aż siedem różnych ustawień tego trybu, ale już przy pierwszym obraz w dynamicznie zmieniających się scenach staje się wręcz perfekcyjnie ostry. Z technologii tej skorzystają wszyscy gracze, ale najbardziej ci, którzy uwielbiają spędzać czas w produkcjach nastawionych na rywalizację sieciową.

iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 Red Eagle to ultraszeroki monitor z zakrzywioną matrycą VA o przekątnej 34", rozdzielczości UWQHD (3440 x 1440 pikseli) i częstotliwości odświeżania aż 165 Hz. Oprócz tego oferuje on bardzo wysoką jasność rzędu 550 nitów, bardzo wysoki kontrast 3000:1, niski czas reakcji (poniżej 1 ms), pełny pakiet złączy (w tym HUB USB 3.0), głośniki, FreeSync Premium i HDR. Ten monitor nie zawiedzie nawet najbardziej wymagających!

5. USB-C, KVM i RJ45 LAN

Monitor biurowy powinien oferować bezkompromisową funkcjonalność, ergonomię, jakość wykonania i obrazu. W tym zastosowaniu niewątpliwie pomagają różnego rodzaju dedykowane urządzenia, takie jak stacja dokująca USB, przełącznik KVM czy dodatkowy laptop. Tego typu urządzenia są zazwyczaj bardzo drogie i na dodatek zabierają cenne miejsce na biurku, dlatego producenci monitorów zdecydowali się umieścić wszystkie te rzeczy w samym monitorze.

Tak, USB-C w monitorze pozwoli na podłączenie do niego laptopa za pomocą tylko jednego przewodu. Przełącznik KVM wykorzystać można do zarządzania dwoma komputerami z użyciem jednego zestawu peryferiów (mysz i klawiatura), a gniazdo RJ45 zapewni możliwość podłączenia monitora bezpośrednio do routera i ten wówczas jest w stanie rozdzielać sygnał między wspieranymi urządzeniami podłączonymi bezpośrednio do wyświetlacza.

Świetnym przykładem tak funkcjonalnego monitora jest iiyama ProLite XUB3293UHSN-B1. Jest to 32-calowa, znakomicie wyceniona jednostka IPS o rozdzielczości 4K UHD, bardzo wysokiej jasności rzędu 350 nitów oraz standardowej, biurowej częstotliwości odświeżania 60Hz. Oprócz USB-C, KVM i RJ45 LAN monitor oferuje szerokie kąty widzenia, bardzo dobre odwzorowanie barw dzięki 10-bitowej matrycy (8bit + Hi-FRC), kilka dodatkowych złączy HDMI, DisplayPort i minijack 3.5 mm oraz wysoką ergonomię wraz ze standardem montażowym VESA 100 x 100. To prawdziwy kombajn do pracy!

Innowacje naszych czasów

Jak widać postęp technologiczny przyniósł nam wiele dobrego i obecnie wybierać możemy między monitorami, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników - niezależnie od tego, czy są graczami, czy pracownikami biurowymi. Do zawieszenia poprzeczki tak wysoko niewątpliwie przyczyniła się iiyama, ponieważ w portfolio producenta znaleźć można najwyższej jakości sprzęt, który na dodatek został rozsądnie wyceniony - wystarczy spojrzeć na wszystkie polecane przez nas dziś modele.