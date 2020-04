Uwięzieni w domu? Te apki pozwolą na wspólne seanse, słuchanie muzyki i granie w gry

Udostępnij:

Nie możemy zapraszać kumpli i kumpeli na seanse filmowe, ani pograć razem w planszówki. I jest to dramat dla osób lubiących towarzysko spędzać czas. Jeden zresztą z wielu, jakie przeżywamy. Ale od czego są pomysłowe aplikacje, które pomogą nam umilić rozrywką na odległość czas, a jednocześnie spędzić go ze znajomymi. Oto kilka najciekawszych z nich.

Oglądaj Netflixa razem i czatuj: Netflix Party (PC - Chrome/Edge, rozszerzenie)

Polacy tego nie pamiętają, ale już ponad 10 lat temu na Xbox 360 mogliśmy oglądać filmy i seriale na Netflixie razem, a jednocześnie ze sobą rozmawiać. Netflix pożegnął się jednak z tą funkcją w 2011. Dziewięć lat później grupka zapaleńców niezwiązana z firmą stworzyła Netflix Party.

To rozszerzenie do przeglądarki Google Chrome oraz Microsoft Edge na PC z Windowsem pozwala na wspólne oglądanie ulubionych filmów i seriali z Netflixa. To jednak nie wszystko, w trakcie takiego seansu można ze sobą rozmawiać na specjalnym czacie z boku ekranu.

Tak wygląda czat w Netflix Party, fot. Jakub Krawczyński

Aby rozpocząć taką sesję najpierw trzeba:

odpalić Netflixa na komputerze (z przeglądarki) i włączyć film/serial

kliknąć na ikonkę z rozszerzeniem Netflix Party (gdy zaczniemy odtwarzać film, zmieni się z szarej na czerwoną)

wybrać opcję "Create a Netflix Party" z wyskakującego okienka (można wyznaczyć, że my sami mamy kontrolę nad odtwarzaniem, lub ustawić tak, aby każdy mógł pauzować/odtwarzać)

kliknąć na "Start the party"

na końcu wyskoczy jeszcze jedno okienko, skąd skopiujemy link ("Copy URL"), a wtedy możemy go przesłać znajomym, którzy do nas dołączą – oczywiście muszą też mieć zainstalowane rozszerzenie

Jeśli z kolei chcielibyście oglądać razem Netflixa i rozmawiać ze sobą przez kamerki internetowe, od tego jest rozszerzenie Scener, także do użycia w przeglądarce Chrome/Edge.

Netflix Party na Windowsa możesz pobrać za darmo z naszego katalogu oprogramowania.

Wieczorek gier towarzyskich przez telefon: Houseparty (Android, iOS, macOS)

Pamiętacie czasy świetności Kurnika? Lubicie gierki towarzyskie z Facebooka? No to super, bo ktoś wymyślił aplikację, która pozwoli wam robić kalambury, quizy wiedzy i inne tego typu rzeczy, ale jednocześnie czatując i prowadząc wideorozmowy ze znajomymi. Nazywa się ona Houseparty.

Aby założyć konto, potrzebujemy zweryfikować swój telefon podając kod przesłany na nasz numer. Następnie łączymy aplikację z Facebookiem, aby w ten sposób znaleźć przyjaciół (apka pokaże nam, którzy znajomi już z Houseparty korzystają i mają konto). Integracja z Facebookiem nie jest obowiązkowa, przyjaciół można zapraszać ręcznie z listy kontaktów, a następnie otrzymają oni smsa z zaproszeniem.

Houseparty: gry towarzyskie i wideorozmowy w jednym, fot. Life on Air

W aplikacji, jeśli zechcemy, możemy pozwolić na wykorzystanie kamery/mikrofonu do wideorozmów, a także na używanie naszej lokacji, by pokazać, kto w pobliżu również korzysta z Houseparty.

Houseparty jest ekstremalnie łatwe w obsłudze, a zapewnia wideorozmowy w osiem osób jednocześnie. Taka grupka znajomych może grać w różne gierki towarzyskie, między innymi kalambury z opcją rysowania "hasła" lub w formie opisowej, quizy wiedzy, a także "kim jestem?". Aplikacja cieszy się obecnie gigantyczną popularnością i szczerze mówiąc, nie dziwi mnie to w ogóle.

Houseparty na Androida i iOS możesz pobrać za darmo z naszego katalogu oprogramowania.

Oglądaj Youtube/filmy i prowadź wideorozmowę: Airtime (Android, iOS)

Airtime to z kolei aplikacja, która pozwoli wspólnie, z opcją wideorozmowy bądź czatu tekstowego, oglądać YouTube. Ale nie tylko. Airtime oferuje także zbiór darmowych filmów (i to niekiedy całkiem niezłych), które także możemy w ten sposób oglądać. Program pozwala na prowadzenie wideokonferencji na maksimum 10 uczestników, aczkolwiek maksymalnie w danym "pokoju" może ich przebywać 250 osób.

Założenie konta i ustawienie aplikacji jest proste. Wystarczy podać numer telefonu i uwierzytelnić się wysłanym nam (smsem) kodem. Następnie wybieramy sobie nazwę użytkownika i ewentualnie nadajemy aplikacji uprawnienia, czyli dostęp do kontaktów, kamery i mikrofonu oraz ewentualnie powiadomienia.

Airtime: tutaj obejrzymy razem ze znajomymi YouTube'a albo filmy, fot. Jakub Krawczyński

Airtime znajduje nam znajomych z listy kontaktów – domyślnie z książki telefonicznej. W aplikacji możemy stworzyć swój kanał, zapraszając do niego przyjaciół. Następnie, gdy już ktoś do nas dołączy, możemy wyszukiwać z poziomu aplikacji klipów na YouTube bądź udostępnionych przez Airtime filmów.

Urok Airtime polega na tym, że oglądając możemy jednocześnie widzieć i rozmawiać ze znajomymi głosowo, albo przez czat tekstowy.

Airtime na Androida i iOS możesz pobrać za darmo z naszego katalogu oprogramowania.

Słuchaj muzyki/podcastów razem (wymaga Spotify Premium): JQBX (Android, iOS, MacOS, Windows – przeglądarka)

JQBX to zarówno aplikacja, jak i serwis internetowy poprzez który słuchamy razem muzyki albo na przykład podcastów. Wspólne słuchanie odbywa się w wirtualnych pokojach, do których zapraszamy znajomych, a możemy zarazem z nimi rozmawiać. Jest jeden mały warunek – każdy musi posiadać Spotify Premium.

Tak wygląda serwis JQBX w wersji przeglądarkowej, fot. Hugh Turner

W ten sposób możemy na przykład pozwolić innym znajomym odkryć nową muzykę, lub też pozwolić im się odwdzięczyć tym samym. Każdy może kontrolować, kto w danym momencie puszcza muzykę. JQBX pozwala na czatowanie, a także lajkowanie lub dawanie "łapek w dół" aktualnie granym utworom.

Wchodząc w aplikację można przeglądać listę dostępnych pokojów, bądź stworzyć swój i wysłać zaproszenie innym. Jeśli korzystamy z JQBX, to po wejściu w dany pokój, piosenka czy podcast tam odtwarzany zsynchronizuje się z naszą aplikacją Spotify.

JQBX na Androida i iOS możesz pobrać za darmo z naszego katalogu oprogramowania.

Spotify na Windowsa,Androida i inne platformy możesz pobrać za darmo z naszego katalogu oprogramowania.

Graj w setki planszówek ze znajomymi (i rozmawiaj z nimi): Tabletop Simulator (PC - Steam)

Tabletop Simulator to chyba najlepsza namiastka prawdziwych gier planszowych, jaką możemy sobie zapewnić na odległość. W grę nie wchodzą zresztą tylko planszówki, ale nawet i puzzle, szachy, poker i wiele więcej.

Tabletop Simulator pozwala na wspólną grę w planszówki na komputerze, fot. Berserk Games

Co prawda za Tabletop Simulator należy zapłacić 71,99 zł i jest to jedyna płatna propozycja w tym zestawieniu, ale nie jest to zbyt wygórowana cena. Możliwości tej gry są niemal nieskończone, bo dzięki funkcji "warsztatu" (tutaj link) w Steam można pobierać setki darmowych rozszerzeń, które dadzą nam różne gry planszowe typu Monopoly, a nawet "stołowe" gry RPG fantasy i wiele innych. Warto przy okazji pamiętać, że akurat w przypadku tej gry, nie będziemy mogli prowadzić wideorozmowy z jej poziomu, lecz musimy ogarnąć sobie jakiś komunikator, najlepiej Discord (o czym poniżej).

Tabletop Simulator na Windowsa możesz pobrać za darmo z naszego katalogu oprogramowania.

Steam na Windowsa i macOS-a możesz pobrać za darmo z naszego katalogu oprogramowania.

Warto rozważyć używanie Discorda

Do gier, jak na przykład Tabletop Simulator warto pomyśleć o komunikatorze Discord. Jest on przeznaczony z myślą o graczach, ale jest na tyle wszechstronny, że niekoniecznie tylko oni z niego muszą korzystać. Aplikacja jest super-lekka i prosta w obsłudze oraz umożliwia wygodną komunikację tekstową i głosową.

Discord na Windowsa, macOS-a oraz Androida i iOS możesz pobrać za darmo z naszego katalogu oprogramowania.