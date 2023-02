Angry Birds: kryzys mikropłatności czy przeinwestowanie?

Warto nadmienić na początek, o czym wspomniał już Miron na Komórkomanii, że Rovio nie będzie odinstalowywać gry z telefonów, na których jest już obecna. Chodzi "jedynie" o to, że oryginalne wydanie gry było zbyt dobre, by przechodzić na nowsze. W rezultacie, inwestycje szły w nowe gry, a pieniądze - mniejsze - przychodziły z reklam i płatnych dodatków w tej starej. Wskutek tego, inwestycja nie zwracała się, a Rovio sabotowało samo siebie, "zbyt dobrym produktem".

O ile aplikacje w chmurze są widoczne dla użytkownika w trybie ciągłym i nie wiadomo, kiedy wdrożono nową ich wersję, klasyczne oprogramowanie, ze swojej natury, występuje w postaci wersjonowanej. Office 365 też: co dwa lata "migawkę" rozwoju pakietu Microsoft wlewa do pudełka i sprzedaje jako wersję "wieczystą" - z pięcioletnim wsparciem i aktywacją.

Mimo nieobecności na rynku i (potencjalnie) wyłączenia serwera aktywacji, wersjonowane oprogramowanie prędzej czy później ktoś zmusi do, naruszającego licencję, działania samodzielnego. Jeżeli takie jest źródło zastrzeżeń wobec usuwania aplikacji, to jest to argument na bakier z etyką.

Tymczasem istnieją inne powody do marudzenia. Angry Birds nie znikną, mirrorów z plikiem APK są dziesiątki, a istniejące instalacje są nienaruszone. Rovio (wraz z użytkownikami zresztą) powinno sobie zadać inne pytanie - dlaczego nie są w stanie wydać nowej wersji, która przebiłaby pierwszą? Jeżeli naprawdę Angry Birds jest grą idealną, to porwanie się na tworzenie nowych odsłon było błędem.

Jeśli nie Photoshop, to co? Alternatywne, darmowe programy do edycji zdjęć

To nie jest dobry znak. Jeżeli krok ten nie pomoże, firma i tak ucierpi i w konsekwencji będzie musiała się wycofać. Trudno obiektywnie ocenić, czy wynika to niższej jakości nowych produkcji, czy z przesady w reklamach i mikropłatnościach. A te nie są czymś ograniczonym do telefonów - pojawiają się w grach na PC. Póki co np. Office nie prosi o dopłatę za czcionki, ale kto wie...