Google zrobił błąd. Pozwalał zobaczyć to, co miało zostać usunięte

Luka, którą wykrył Aarons, sprawia, że możliwe jest odzyskanie całego, oryginalnego obrazu przed edycją, a więc także odciętego fragmentu zrzutu ekranu. Wynika to z metody, jaką stosowano w Pixelach do zapisywania edytowanej grafiki. Podobnie jak w innych tego typu narzędziach zachowywane są dane źródłowe (umożliwiające ewentualne przywrócenie oryginału) – problem w tym, że Google nie zabezpieczał tej kopii, przez co do wykadrowanej grafiki przypisany był komplet danych (w tym informacje, które teoretycznie zostały wycięte).