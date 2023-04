Zaktualizuj iPhone'a. W tle krytyczna luka zabezpieczeń

Z oficjalnego komunikatu Apple wynika, że luki "mogły być aktywnie wykorzystywane", a ich wykrycie – zdaniem portalu DigitalTrends przypisuje się Laboratorium Bezpieczeństwa Amnesty International. Co stanowiło o dużym niebezpieczeństwie dla użytkowników?

Luka IOSurfaceAccelerator umożliwiała wykonanie dowolnego kodu z uprawnieniami jądra. Oznaczało to, że hakerzy zdalnie mogli uruchomić złośliwy kod i wykorzystując uprawnienia administratora, przejąć kontrolę nad istotnymi elementami urządzenia.

Druga luka dotyczy silnika WebKit, który obsługuje przeglądarkę Safari. To zagrożenie pozwalało złośliwej stronie internetowej zdalnie uruchomić kod na urządzeniu, a w efekcie przyczynić się do kradzieży poufnych danych. Poprawki bezpieczeństwa pojawiły się zarówno w iPhone’ach, ale też tabletach iPad i komputerach Mac. Aby zainstalować najnowsze wersje systemu, przejdź do menu Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia.