Bitcoin spadnie o 70 proc. Kiepska prognoza dla inwestorów

Serwis CNBC powołuje się na jego słowa, które padły podczas konferencji Światowego Forum Ekonomicznego. Minerd przewidywał w trakcie wydarzenia 70 proc. spadek ceny Bitcoina , co miałoby oznaczać, że osiągnie on wartość 8 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina. Ewentualny spadek miałby być związany z zaostrzeniem polityki pieniężnej Stanów Zjednoczonych oraz sporą podwyżką stóp procentowych.

Zdaniem Minerda, większość kryptowalut to śmieci, ale Bitcoin i Ethereum przetrwają na rynku finansowym. Nie sądzi on jednak, by to któraś z nich miała się okazać dominującym graczem - ten ma pojawić się dopiero w przyszłości rynku kryptowalutowego. Odpowiedni prototyp dla kryptowalut musi przechowywać wartość, być środkiem wymiany i jednostką rozliczeniową, a do tego, obecnym walutom, ma być jeszcze daleko.