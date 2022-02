Serwerowy procesor królem podkręcania. 4,8 GHz na wszystkich 64 rdzeniach

Warto zaznaczyć, że AMD EPYC 7773X to flagowiec odświeżonej rodziny układów 3 generacji. Odświeżone układy będą się charakteryzować dodatkowym stosem pamięci 3D V-Cache , a w przypadku testowanego procesora będzie to aż 512 MB. W połączeniu z 256 MB pamięci dla tego układu łącznie da to aż 768 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3).

Co ciekawe chiński użytkownik z powodzeniem podkręcił dwa 64-rdzeniowe procesory do aż 4,8 GHz, ale wiązało się to z przesunięciem fabrycznego limitu mocy z 280 W do 1500 W, a limity EDC oraz TDC zostały podbite do 700 W. W takim przypadku płyta główna automatycznie podbiła napięcie do aż 1,55 V, a do chłodzenia zostały wykorzystane przemysłowe rozwiązania od firmy Noctua.