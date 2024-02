DSA już obowiązuje. Więcej bezpieczeństwa, mniej swobody

Przepisy, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w sieci, zaczęły obowiązywać 25 sierpnia 2023 roku. Dotyczyły one głównie dużych platform i wyszukiwarek internetowych. Teraz jednak, zgodnie z DSA, przepisy te rozszerzają swoje działanie także na dostawców usług pośrednich, w tym na mniejsze podmioty. Wśród nich znajdują się serwisy społecznościowe, platformy handlu elektronicznego czy hostingodawcy.

Jednym z kluczowych aspektów DSA jest ujednolicenie procedury usuwania nielegalnych treści z internetu. Jak wyjaśniło Ministerstwo Cyfryzacji, do tej pory każdy kraj Unii Europejskiej samodzielnie regulował te kwestie. Teraz jednak przepisy są ujednolicone dla wszystkich członków UE. Platformy internetowe będą zobowiązane do stworzenia systemu raportowania nielegalnych treści, takich jak te szerzące nienawiść, przemoc czy pornografię dziecięcą.

Ministerstwo podkreśliło, że DSA nie narusza postanowień RODO w zakresie danych wrażliwych. Wprowadza jednak dodatkowe rozwiązania, które mają na celu lepszą ochronę użytkowników. Platformy internetowe nie mogą wykorzystywać danych osób nieletnich i wrażliwych danych osobowych do profilowania w celach reklamowych. To ważne osiągnięcie, do którego w dużej mierze przyczyniło się lobbingowanie Polski.