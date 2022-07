Jony Ive "znowu" zakończył współpracę z Apple. Tym razem finalnie

Jony Ive i Apple nie przedłużyli kontraktu o współpracy, który obowiązywał od 2019 roku - czytamy w The New York Times . Chodzi o moment, w którym Ive zdecydował się odejść z Apple po 30 latach pracy i założyć własną działalność LoveFrom. Zadeklarowano wówczas, że wciąż będzie ściśle współpracować z firmą z Cupertino , która stanie się jego głównym klientem. Teraz osoby znające sprawę od podszewki podają, że kontrakt nie został przedłużony i niniejszym współpraca Ive'a z Apple dobiega końca .

Jak wynika z informacji The New York Times, Apple i Jony Ive doszli do porozumienia i po prostu nie przedłużyli swojej współpracy. Z dotychczasowego kontraktu wynikało między innymi, że Ive nie może podejmować zleceń, które Apple mógłby uznać za działalność korzystną dla konkurencji, co utrudniało projektantowi prowadzenie firmy. Z drugiej strony część pracowników podobno zdecydowała się opuścić szeregi Apple'a, by dołączyć do prywatnej inicjatywy Ive'a. Pracę projektanta dobrze widać w zapowiedzi albumu z produktami Apple'a, która powstała kilka lat temu: