Korea Płd. zamierza śledzić obywateli. Wykorzysta do tego sztuczną inteligencję

System wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji i technologię rozpoznawania twarzy do analizy materiału zebranego przez ponad 10 820 kamer CCTV. Może on jednocześnie śledzić do dziesięciu osób w ciągu pięciu do dziesięciu minut, skracając tym samym czas pracy ręcznej, która zajmuje około pół godziny do godziny, aby wyśledzić jedną osobę.