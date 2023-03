Masz kartę graficzną GeForce? Koniecznie to zainstaluj

Chodzi o najnowsze sterowniki Nvidia Game Ready Driver 531.18 WHQL, które zostały udostępnione na początku ubiegłego tygodnia. Oprogramowanie wprowadza obsługę technologii RTX Video Super Resolution , a także poprawia działanie niektórych gier. Zmiany mogły zainteresować potencjalnych użytkowników do aktualizacji systemu.

"Nvidia Container zużywa 20-30% procesora, gdy jestem w grze. Dlaczego tak się dzieje? Co mogę zrobić?" - napisał użytkownik Bold Pilot43.

Ta wersja sterownika jest bardzo zła i niestabilna: [...] Powoduje losowe obciążenie procesora procesem "Nvidia Container" o 20-30%, co prowadzi do zacinania się systemu operacyjnego do czasu jego ponownego uruchomienia. (najnowszy Windows 11, RTX 3090) - napisał użytkownik INTERACTiV3.