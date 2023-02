Komputer marzenie. Zbudował zestaw z czterema kartami GeForce RTX 4090

Komputer zbudowany przez koreańskiego jutubera będzie służyć do grania. Zaprezentowana konfiguracja to stacja robocza, która będzie przeznaczona do pracy –głównie do szkolenia sieci neuronowych. Zestaw z niesamowicie silnymi parametrami zapewne świetnie sprawdziłby się przy renderowaniu modeli 3D. Jego moc obliczeniowa pozwoliłaby na wygenerowanie ich w bardzo krótkim czasie.