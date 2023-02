MTT S80 to topowa propozycja chińskiego producenta, która została zaprojektowana typowo z myślą o graczach. Na pokładzie znalazł się autorski układ graficzny Chunxiao (12 nm), bazujący na architekturze MUSA (MT Unified System Architecture). Jednostka oferuje 4096 procesorów strumieniowych i ma do dyspozycji 16 GB pamięci GDDR6 256-bit o przepustowości 448 GB/s. Konstrukcja jest zgodna z PCI-Express 5.0, co ma stanowić przewagę nad modelami Nvidii i AMD.