Intel kończy z tanimi płytami głównymi. Będziemy skazani na droższe modele

Płyty główne Intel 600 (H610, B660, H670 i Z690) i 700 (B760, H770 i Z790) to bardzo podobne konstrukcje. W obydwóch seriach zastosowano podstawkę LGA 1700, która obsługuje procesory Intel Core 12. i 13. generacji. Różnica jest taka, że nowsze modele z serii 700 oferują więcej linii PCI-Express 4.0, co przekłada się na lepszą funkcjonalność (zwykle w postaci dodatkowych złączy M.2 PCIe 4.0 x4 i USB 3.2 Gen2x2 na laminacie). Dla większości klientów nie ma to jednak większego znaczenia.