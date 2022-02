Microsoft Defender zacznie chronić przed kradzieżą haseł

Choć reguły dotyczące makr są wyłączone, pewna inna reguła stanie się domyślnie aktywna . Chodzi o blokadę ekstrahowania poświadczeń z komponentu LSASS. Mając dane LSASS można logować się jako usługa, a także dokonywać poziomego ruchu w sieci domenowej. O ile makra to typowy wektor infekcji, kradzież poświadczeń to typowy sposób rozprzestrzeniania się. Tą drogą da się wyłożyć sieć w całej firmie, forsując tylko jeden komputer.

Teoretycznie to, co robi ta reguła, zapewnia też Credential Guard, ale wymaga on zgodnych sterowników i jest bardziej brutalny. Zazwyczaj jest wyłączony, a dopiero Windows 11 zapewnia swoimi wymaganiami to, że jego włączenie w ogóle jest wykonalne na komputerze.