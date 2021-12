Tajemnicze GPU zostało znalezione w laptopie Lenovo, który został przetestowany w benchmarku Geekbench. Chiński portal ITHome twierdzi, że jest to MX550 z 2 GB pamięci oparty na architekturze Ampere.

Nowość opierałaby się na rdzeniu GA107 stanowiącym bazę dla mobilnych układów RTX 3050 / Ti. Według doniesień mielibyśmy tutaj 16 bloków obliczeniowych z łącznie 2048 jednostkami CUDA. Jest to tyle samo ile znajdziemy w mobilnym RTX-ie 3050, ale w tym przypadku TDP oraz przepustowość pamięci zostaną znacznie obniżone.

Rzekomy MX550 osiągnął 39 124 punktów w teście OpenCL Geekbench, co daje mu 15 proc. przewagę nad MX450 i plasuje mniej więcej na równi z mobilnym GTX-em 1050 Ti.

Karta graficzna została przetestowana w parze z 12-rdzeniowym/16-wątkowym procesorem Intel Core i7-1260P, który zostanie najpewniej oficjalnie zaprezentowany podczas CES 2022. Będzie on należał zapewne do kategorii urządzeń z limitem energetycznym 50 W obejmującym zarówno CPU jak i GPU, a do tej grupy możemy zaliczyć ultrabooki.