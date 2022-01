NVIDIA Broadcast, czyli pewność idealnej transmisji wideo i audio

Wbrew pozorom do takich sytuacji można się przygotować, a naszym sprzymierzeńcem będzie nowoczesna technologia – odpowiednie połączenie oprogramowania oraz sprzętu. Po stronie sprzętowej naprzeciw naszym potrzebom wyjdą układy graficzne NVIDIA GeForce RTX – wyposażone (między innymi) w specjalne rdzenie Tensor, które służą do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją (SI). Z kolei po stronie programowej wesprze nas darmowa aplikacja NVIDIA Broadcast, która garściami czerpie z technologii SI.

Dedykowane rdzenie oraz wsparcie sztucznej inteligencji brzmi świetnie, ale… co to w ogóle oznacza? Oznacza to ni mniej, ni więcej tyle co wyższy poziom jakości transmisji, rozmów głosowych oraz nagrań wideo. Ulepszony dźwięk i obraz uzyskujemy właśnie dzięki połączonym rozwiązaniom firmy NVIDIA. NVIDIA Broadcast zapewni nam nie tylko usuwanie niechcianych szumów, hałasów i dźwięków otoczenia, ale śledzenie naszej postaci, ulepszenie obrazu czy wysoce spersonalizowane efekty wirtualnego tła, wykorzystujące efekty oparte na SI. I to wszystko w czasie rzeczywistym. Teraz nie musisz już szukać wyciszonego pomieszczenia w domu, by spokojnie przeprowadzić ważną rozmowę czy wideokonferencję.