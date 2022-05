Odświeżone Radeony RX 6X50. Sklep zdradza ceny

Mowa tutaj o modelu Radeon RX 6650 XT wycenionym na 466 EUR co po przeliczeniu na zł i dodaniu 23 proc. stawki VAT daje 2682 zł. Jest to znacznie drożej niż obecnie dostępne w sklepach modele RX 6600 XT oferowane za około 2 tys. zł. Z kolei wyższy w hierarchii RX 6750 XT we Francji został wyceniony na 720 EUR, co daje nam po dodaniu podatku 4142 zł, podczas gdy obecne w sklepach RX-y 6700 XT są o około tysiąc zł tańsze. Oficjalne ceny sugerowane nowych Radeonów są jeszcze nieznane.