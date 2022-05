Jest to typowy phishing, a skrócony link jeszcze do niedawna prowadził do spreparowanej strony internetowej. Zależnie od formy przygotowanego formularza, ofiara może w ten sposób nieświadomie przekazać oszustom swoje dane logowania do Instagramu czy Facebooka, dane karty płatniczej, czy nawet bankowości internetowej, a w efekcie stracić pieniądze. O prezencie można jednak raczej zapomnieć.