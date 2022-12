Rosjanie zhakowali system obsługi taksówek lotniska w USA. Pomagali Amerykanom

Port lotniczy Johna F. Kennedy’ego (JFK) to największe lotnisko w Nowym Jorku i ważny, międzynarodowy węzeł komunikacyjny dla wielu pasażerów. Właśnie to miejsce na swój cel wzięli rosyjscy hakerzy, którzy mieli współpracować z dwójką Amerykanów, o czym donosi Bleeping Computer. Była to kooperacja ukierunkowana na zysk. Hakerzy włamali się do systemu obsługi taksówek i oferowali przeniesienie określonych taksówek na początek kolejki w zamian za opłatę w wysokości 10 dolarów, czyli niecałych 44 złotych.