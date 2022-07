Składamy komputer do gier ze średniej półki. Na co zwracać uwagę?

Zakup nowego, złożonego już komputera wiąże się z pewnym ryzykiem, ponieważ niektórzy sprzedawcy (a właściwie większość) niechętnie dzielą się specyfikacją wszystkich znajdujących się w nim podzespołów. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że ci robią to specjalnie, bo nie chcą, by konsument dowiedział się, że w komputerze znajdują się kiepskiej jakości komponenty. Z tego też względu zalecamy szerokim łukiem omijać te oferty, przy których nie widnieje opis zasilacza, płyty głównej czy pamięci RAM, wziąć sprawę w swoje ręce i zestaw złożyć samodzielnie.

Składanie komputera nie należy do rzeczy najtrudniejszych, choć oczywiście nie dziwimy się tym, którzy nie czują się w tym temacie pewnie i wolą zlecić to fachowcom. Czy warto? Jeśli naprawdę nie chcemy tego robić, to jak najbardziej, ale tylko wtedy, kiedy mamy pewność, że komputer złożony zostanie z części wybranych przez nas. Wysokiej jakości komponenty wcale nie muszą być drogie i jeśli kierować będziemy się zdrowym rozsądkiem oraz wybierać te, które odznaczają się wysokim współczynnikiem opłacalności, wybrać źle po prostu nie będziemy w stanie. Z drugiej jednak strony, wybór najtańszych wiąże się zazwyczaj z ogromnymi kompromisami. Jasne, wizja oszczędności na poziomie 400-500 zł na pewno kusi, ale tylko w momencie, w którym przymkniemy oko na jakość – czego absolutnie robić nie powinniśmy.

Na komputer przeznaczyć można niewiele lub naprawdę dużo pieniędzy, dlatego warto przeanalizować rynek i odpowiedzieć na pytanie do czego właściwie potrzebuję ten sprzęt. Jeśli ma to być przeglądanie stron internetowych lub najzwyklejsza praca biurowa, taki komputer nie musi prezentować wysokiej wydajności. Schody zaczynają się jednak przy komputerach do gier, ponieważ tutaj istotną rolę odgrywa wydajność procesora oraz przede wszystkim karty graficznej.

Powered by MSI – niedrogi i wydajny komputer do gier!

Jednym z niekwestionowanych liderów w branży jest niewątpliwe MSI. W portfolio producenta znajdziemy bowiem całą listę podzespołów komputerowych oraz akcesoriów i wszystkie te rzeczy cechują się nienaganną jakością wykonania oraz opłacalnością. Dodatkowo, jeśli złożymy komputer z części tego producenta, możemy skorzystać z przygotowanego przez niego ekosystemu, w którym zarządzamy poszczególnymi komponentami i nawet synchronizujemy podświetlenie przy pomocy Mystic Light (jeśli obsługiwane). Daje nam to zatem ogromne możliwości personalizacji, ponieważ wieloletnie wsparcie dla swoich już i tak wysokiej jakości produktów jest kluczowym elementem po zakupie danych części.

Opisywany tutaj komputer nie należy do najdroższych, dlatego pozwolić sobie może na niego nawet stereotypowy zjadacz chleba. W tym wypadku jednak nie usuwamy z równania wydajności, ponieważ wszystkie wymienione poniżej podzespoły cechują się znakomitym współczynnikiem opłacalności. Na tym właśnie w tej półce cenowej zależy nam najbardziej i opłacalność jest najważniejszym czynnikiem.

Jaki procesor dla gracza?

Wybrany przez nas zestaw jest bardzo dobrze zbalansowany. Mózgiem jest bowiem najnowszy, 12. generacji procesor sześciordzeniowy Intel Core i5-12400F, który znakomicie sprawdzi się nie tylko w typowo biurowych zastosowaniach, ale również w wymagających grach wideo czy nawet nieco bardziej profesjonalnych zadaniach. Energooszczędna jednostka jest aktualnie jednym z najlepszych procesorów ze średniej półki i przede wszystkim posłuży latami.

Jaka karta graficzna do gier?

Nie inaczej jest z wybraną przez nas kartą graficzną. NVIDIA GeForce RTX 3050 to połączenie bardzo dobrej ceny z wysoką wydajnością w grach wideo, a jeśli dorzucimy do tego wersję, jaką jest MSI Gaming X, czyli jedną z najlepszych na rynku, otrzymamy prawdziwy kombajn, który sprosta każdej produkcji i to niezależnie od tego, czy będzie to sieciowa gra e-sportowa, czy rozbudowany RPG dla pojedynczego gracza. W każdym przypadku karta graficzna zapewni niezrównane doznania wizualne, wysoką płynność wyświetlanego obrazu, poprawne działanie gier z najnowszą techniką renderingu, czyli śledzeniem promieni w czasie rzeczywistym i wsparcie dla technologii DLSS, za pomocą której zwiększymy już i tak wysoką wydajność w obsługiwanych grach wideo. Wybraliśmy model MSI Gaming X, ponieważ ten zagwarantuje ciszę i niskie temperatury. Wsparcie dla podświetlenia RGB jest zatem wisienką na już i tak znakomitym torcie.

Jaka płyta główna do komputera?

Oba wyżej wspomniane podzespoły komunikować będą się przy pomocy płyty głównej. Ta nie może być po prostu najtańszym modelem, ponieważ kluczowa jest tutaj możliwość rozbudowy komputera w przyszłości, wsparcie dla najnowszych technologii oraz oczywiście – jakość wykonania. Jedną z lepszych płyt jest aktualnie MSI MAG B660M Mortar WiFi w wersji DDR4. Ze względu na rozbudowaną sekcję zasilania oraz chłodzenie tego elementu zapewni optymalne warunki pracy jednostce centralnej. Dodatkowo, producent zastosował tutaj dwa gniazda dla M.2 z radiatorem, czyli superszybkich dysków SSD nowej generacji, cztery sloty na pamięć RAM (wykorzystać możemy je w przyszłości) oraz pełen pakiet złącz i dodatków na tylnym panelu, gdzie znajdziemy 8x USB (w tym 1x USB 3.2 Gen. 2x2 typu C i 2x USB 3.2 Gen. 2 typu A), wyjście dla WiFi 6E oraz port 2.5G LAN. Płyta poradzi sobie nawet z prądożerną jednostką typu Intel Core i9-12900K, dlatego w przyszłości, jeśli zajdzie potrzeba, bez problemu możemy wymienić wspomniany wcześniej procesor 6-rdzeniowy na prawdziwego, 16-rdzeniowego Behemota.

Jaka pamięć RAM w komputerze?

Komputer ze średniej półki wydajnościowej musi mieć przynajmniej 16 GB pamięci RAM. Tutaj jednak warto się nieco pochylić nad tematem, ponieważ należy wybrać taką, która zagwarantuje optymalną wydajność całego zestawu. Ten aspekt pomijany jest przez wielu sprzedawców gotowych zestawów komputerowych, którzy z chęci oszczędzania (naszym kosztem) decydują się na kiepskiej jakości RAM. Przede wszystkim warto postawić na zestaw składający się z dwóch modułów, ponieważ te będą działać w trybie Dual Channel (dwa razy większa przepustowość względem zestawu z pojedynczym modułem), czyli w tym wypadku 2x 8 GB. Dodatkowo, należy postawić na odpowiednie taktowanie pamięci oraz niskie opóźnienia. Procesor Core i5-12400F natywnie obsługuje RAM o częstotliwości 3200 MHz i na takie też powinniśmy zwracać uwagę (przynajmniej). Znakomitym wyborem będą zatem Patriot Viper Steel w wersji 3600 MHz CL18, które możemy z powodzeniem uruchomić w trybie 3200 MHz CL 15. Optymalna wydajność za niewielkie pieniądze.

Jaki dysk do komputera gamingowego?

Każdy nowoczesny komputer powinien posiadać dysk SSD i to na dodatek nie byle jaki, tylko wydajny i trwały. My zdecydowaliśmy się postawić na średniopółkowego MSI Spatium M450 PCIe 4.0 w 1-terabajtowej wersji i w tym wypadku możemy liczyć na transfery rzędu 3600 MB/s oraz 3000 MB/s odpowiednio dla odczytu i zapisu danych. Mało tego, na dysk udzielana jest aż 5-letnia gwarancja producenta limitowana współczynnikiem TBW na poziomie 600 TB (jeśli zapiszemy na dysku w sumie 600 TB danych, tracimy gwarancję). Czy powinniśmy się zatem obawiać? Oczywiście, że nie. 600 TB TBW oznacza to, że w trakcie pięcioletniej gwarancji producenta musielibyśmy zapisywać aż 328 GB danych dziennie, by pod koniec, czyli po 1825 dniach, gwarancja zrównała się ze współczynnikiem wytrzymałości. W domowych warunkach jest to po prostu niemożliwe. Dodatkowo, optymalną pracę dysku zapewni wbudowany w wyżej wymienioną płytę główną radiator na dysk. Nie musimy się zatem obawiać wysokich temperatur i obniżonej z tego względu wydajności.

Jaki zasilacz do komputera?

Wszystkie wymienione powyżej podzespoły nie miałyby racji bytu, gdybyśmy zaoszczędzili na zasilaczu. Taka praktyka jest stosowana powszechnie i jest wręcz znienawidzona w kręgu ekspertów, dlatego jeśli w upatrzonej przez nas ofercie na zestaw komputerowy nie widnieje żadna informacja odnośnie zastosowanego zasilacza, czym prędzej uciekajmy. Zasilacz ma kluczowe znaczenie w komputerze do gier. To on odpowiada za dostarczanie czystej energii elektrycznej do podzespołów i to on musi spełniać najbardziej rygorystyczne normy, których niestety nie znajdziemy w najtańszych propozycjach na rynku. Z tego też względu wybraliśmy podstawową jednostkę, która pomimo niskiej ceny, zaoferuje graczom bezpieczne, niezawodne i wydajne zasilanie komputera. MSI MAG A550BN to 550-watowy model z certyfikatem 80+ Bronze, który z powodzeniem poradzi sobie ze wszystkimi opisanymi powyżej komponentami. Na sam zasilacz udzielana jest nie 3-letnia, tylko 5-letnia gwarancja producenta.

Jakie chłodzenie do komputera?

Dołączone do procesora Intel Core i5-12400F chłodzenie ma tylko jedno zadanie – chłodzić. Odbywa się to niestety kosztem kultury pracy i takiego scenariusza zapewne tolerować nie będzie wielu z nas. Z tego też powodu warto zainwestować w odpowiednio wydajny i przede wszystkim cichy zestaw, dlatego my postawiliśmy na chłodzenie wodne MSI MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE, które znakomicie zaprezentuje się w wybranej przez nas obudowie. Chłodzenie to zagwarantuje procesorowi optymalne warunki do pracy i niskie temperatury niezależnie od poziomu wykorzystania jego mocy.

Jaka obudowa?

Obudowa to dla wielu użytkowników kwestia prezentacji i choć równie dobrze można włożyć wszystkie wyżej wymienione komponenty do kartonowego pudła, takowego raczej nikt z dumą na biurku nie postawi. MSI MPG Gungnir 110R White to biała wersja kolorystyczna tego modelu i idealnie sprawdzi się w wypadku wybranych przez nas podzespołów. Dzięki MSI Mystic Light będziemy mogli zsynchronizować podświetlenie RGB z kartą graficzną i chłodzeniem procesora, a nad optymalną pracą zainstalowanych w środku podzespołów czuwać będą aż cztery dołączone wentylatory z ARGB. Na froncie znajdują się nowoczesne porty USB 3.2 Gen 1 typu A (dwie sztuki) oraz USB 3.2 Gen 2x2 typu C (jedna sztuka). Estetyki Gungnir’a nie powstydziłby się nawet entuzjasta sprzętu komputerowego, ponieważ w trakcie pracy prezentuje się po prostu fenomenalnie.

Komputer do gier od MSI? Jak widać można!

Komputer składający się z podzespołów jednego producenta – szczególnie MSI – prezentuje szereg zalet, których najzwyczajniej w świecie nie znajdziemy w innym tego typu sprzęcie. Jedna marka to jedna aplikacja sterująca, jeden system podświetlenia ze wsparciem dla synchronizacji i jeden producent, któremu można zaufać. Kupując podzespoły MSI wiemy, że otrzymamy wysoką jakość wykonania, wieloletnią gwarancję na sprzęt oraz niezrównaną wydajność. Po prostu – warto.