Surface Laptop Studio w przedsprzedaży. Są 3 możliwości

Surface Laptop Studio to urządzenie stworzone zarówno do pracy biurowej, jak i do wygodnego oglądania filmów czy prezentowania treści. Sprzęt posiada trzy tryby ustawienia - komputera przenośnego, sceniczny i tryb do pracy twórczej. W ten sposób użytkownik może szybko dostosować go do swoich obecnych potrzeb.