Telewizja DVB‑T2: możliwe problemy z odbiorem sygnału

Nadajniki telewizji DVB-T2/HEVC są regularnie serwisowane, co wiąże się z koniecznością ich wyłączenia przynajmniej na kilka godzin . Dla osób będących w zasięgu danego nadajnika oznacza to problemy z odbiorem sygnału telewizji oraz radia. Za serwis odpowiedzialna jest firma Emitel, która udostępnia w sieci harmonogram prac techników, dzięki czemu da się sprawdzić, z czego wynika brak sygnału DVB-T2 .

Ponadto należy pamiętać, że równolegle trwają dłuższe prace serwisowe związane z nadajnikiem RTON Lubań / Nowa Karczma, które potrwają do 10 maja do godz. 16:00. Do tego czasu odbiorcy sygnały z tego rejonu muszą liczyć się z brakiem sygnału MUX3, a co za tym idzie z brakiem dostępu do kanałów TVP.